Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье

Анна Семенович очень активно пользуется социальными сетями и часто публикует фотографии и видео. Но помимо преданных поклонников знаменитость имеет и массу недругов, которые следят за ее жизнью и критикуют практически каждое ее фото.Внешний вид Семенович на одном из снимков вызвал бурное обсуждение у подписчиков, а также спровоцировал волну негатива в сторону телеведущей. Внимание недругов привлекло слишком тесное платье, которое сильно обтягивало грудь Анны. Но самым главным объектом для насмешек стали ноги певицы. Подписчики назвал их «бабушкиными ножками» и отметил, что из-за большого веса груди на ноги певицы постоянно давят большие нагрузки, что и стало причиной их не привлекательного состояния.Семенович, в попытке отвлечь всеобщее внимание от своих ног, попыталась поговорить с подписчиками на философские темы и даже спросила, доверяют ли они Вселенной. Но ответа певица так и не дождалась.