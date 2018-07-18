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Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье

Анна Семенович опубликовала новое фото на своей страннице в социальной сети Instagram. На снимке телеведущая и исполнительница запечатлена в бархатном платье алого цвета на фоне моря, но подписчики не оценили и высмеяли этот снимок.

Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье

Анна Семенович очень активно пользуется социальными сетями и часто публикует фотографии и видео. Но помимо преданных поклонников знаменитость имеет и массу недругов, которые следят за ее жизнью и критикуют практически каждое ее фото.

Внешний вид Семенович на одном из снимков вызвал бурное обсуждение у подписчиков, а также спровоцировал волну негатива в сторону телеведущей. Внимание недругов привлекло слишком тесное платье, которое сильно обтягивало грудь Анны. Но самым главным объектом для насмешек стали ноги певицы. Подписчики назвал их «бабушкиными ножками» и отметил, что из-за большого веса груди на ноги певицы постоянно давят большие нагрузки, что и стало причиной их не привлекательного состояния.

Фанаты высмеяли Анну Семенович в бархатном платье

Семенович, в попытке отвлечь всеобщее внимание от своих ног, попыталась поговорить с подписчиками на философские темы и даже спросила, доверяют ли они Вселенной. Но ответа певица так и не дождалась.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 21:35
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