На канале CW появится сериал про открытую лесбиянку Бэтвумен
Открытая лесбиянка Бэтвумен в следующем году получит собственный сериал на канале CW, который станет частью вселенной Arrowverse. Впервые о появлении этой супергероини во вселенной «Стрелы» заявил актер Оливер Куин, когда сообщил, что девушка станет одной из главных героинь в новом кроссовере. Теперь речь идет о полноценном сериале.
Исполнительными продюсерами нового проекта выступят Грег Берланти и Джефф Джонс. В разное время они работали над фильмом «Зеленый фонарь», а также сериалами «Флэш» и «Супергерл». Помимо этого Джонс был автором ряда комиксов про Супермена и Зеленого Фонаря.
Сценарий к «Бэтвумен» (официальное название пока не анонсировано) напишет Кэролайн Драйз, наиболее известная по сериалу «Дневники вампира».
На данный момент неизвестно, кому достанется роль Кейт Кейн (настоящее имя Бэтвумен). Отбирать актрис на роль Бэтвумен создатели сериала начнут в скором времени.
В комиксах Кейт Кейн является богатой наследницей, которую вдохновила борьба Бэтмена с преступностью в Готэме, поэтому она пошла по его стопам. В 2000 году героиню переосмыслили. Она стала не только умелым бойцом, но и открытой лесбиянкой. Ее девушкой является Мэгги Сойер, ранее она появлялась в сериале «Супергерл».
Исполнительными продюсерами нового проекта выступят Грег Берланти и Джефф Джонс. В разное время они работали над фильмом «Зеленый фонарь», а также сериалами «Флэш» и «Супергерл». Помимо этого Джонс был автором ряда комиксов про Супермена и Зеленого Фонаря.
Сценарий к «Бэтвумен» (официальное название пока не анонсировано) напишет Кэролайн Драйз, наиболее известная по сериалу «Дневники вампира».
На данный момент неизвестно, кому достанется роль Кейт Кейн (настоящее имя Бэтвумен). Отбирать актрис на роль Бэтвумен создатели сериала начнут в скором времени.
В комиксах Кейт Кейн является богатой наследницей, которую вдохновила борьба Бэтмена с преступностью в Готэме, поэтому она пошла по его стопам. В 2000 году героиню переосмыслили. Она стала не только умелым бойцом, но и открытой лесбиянкой. Ее девушкой является Мэгги Сойер, ранее она появлялась в сериале «Супергерл».
Культура
Добавил: Tatiana Вчера, 23:45