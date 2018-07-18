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В Сети появились первые настоящие фото Huawei Honor Note 10

В Интернет попали настоящие снимки нового смартфона Huawei Honor Note 10. Ранее в Сети появлялся тизер новинки, согласно которому, можно было понять, что устройство в скором появится на публике.

В Сети появились первые настоящие фото Huawei Honor Note 10


Стоит отметить, что изначально аппарат планировалось назвать Honor Note 9, однако позже было принято решение выпустить флагман с индексом «10».

В Сети появились первые настоящие фото Huawei Honor Note 10


Девайс должен обзавестись 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2880 × 1440 точек и соотношением сторон 18:9. Также внутри может оказаться процессор Kirin 970, который имеет восемь ядер - четыре ARM Cortex-A73 и четыре ARM Cortex-A53. Помимо этого разработчики должны установить графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18.

Согласно неофициальной информации, на рынок может выйти две версии с ОЗУ на 6 и 8 гигабайт. Объем памяти ПЗУ составит 128 Гб, а за автономность ответит аккумулятор на 6 тысяч мАч. В качестве ОС ожидается появление платформы Android 8.1 Oreo.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:00
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