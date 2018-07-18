В Сети появились первые настоящие фото Huawei Honor Note 10

Стоит отметить, что изначально аппарат планировалось назвать Honor Note 9, однако позже было принято решение выпустить флагман с индексом «10».Девайс должен обзавестись 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2880 × 1440 точек и соотношением сторон 18:9. Также внутри может оказаться процессор Kirin 970, который имеет восемь ядер - четыре ARM Cortex-A73 и четыре ARM Cortex-A53. Помимо этого разработчики должны установить графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18.Согласно неофициальной информации, на рынок может выйти две версии с ОЗУ на 6 и 8 гигабайт. Объем памяти ПЗУ составит 128 Гб, а за автономность ответит аккумулятор на 6 тысяч мАч. В качестве ОС ожидается появление платформы Android 8.1 Oreo.