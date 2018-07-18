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Специалисты: Стресс у детей оставляет отпечаток на генах

У детей, которые пережили тяжелый стресс, чаще развиваются физические и психические проблемы по достижению совершеннолетия, включая беспокойство, депрессию и расстройства настроения.
Специалисты: Стресс у детей оставляет отпечаток на генах


Исследователи из Университета Висконсина-Мэдисона сравнили геномы детей, которые испытали сильный стресс, с геномами детей, чье детство относительно спокойно. Эксперты обнаружили множество различий в функционировании генов. Результаты указывают на пути к лучшей диагностике и лечению стрессовых расстройств. Научная работа, проведенная при поддержке Национального института здравоохранения и Национального научного фонда, опубликована вчера (17 июля 2018 года) в журнале «Scientific Reports».

«Мы знаем, что ранний стресс и развитие психических расстройств связаны между собой, – говорит Лесли Сельцер, исследователь Центра Waisman в Университете Висконсина-Мэдисона и ведущий автор исследования. – Мы удивились, увидев так много различий между двумя группами. Теперь мы можем более внимательно изучить эти различия, и в конечном итоге разработать лучшую терапию или препараты, которые могли бы решить или даже предотвратить проблемы».

Лесли Сельцер и эксперт Лигия Папале с коллегами проанализировали образцы слюны 22 девочек в возрасте от 9 до 12 лет, чтобы выяснить, какие гены задействованы при управлении биологическими процессами. Специалисты искали молекулярную модификацию, метилирование. При метилировании изменения окружающей среды стимулируют присоединение определенной молекулы, метильной группы, к восприимчивым участкам генов.

«Питание, жизненный опыт, физические нагрузки – все это может менять уровни метилирования ДНК, – говорит профессор нейрохирургии Университета Висконсина-Мэдисона Рейд Алиш, который изучает регуляцию экспрессии генов при заболеваниях, особенно психических. – Метилирование не меняет ДНК, но его наличие или отсутствие может менять способ выражения или количество генов».

Исследователи обнаружили 122 гена, в которых метилирование ДНК отличалось у детей с высоким напряжением и их сверстников с низким. Выражение изменилось в более 1400 генах.

Комбинация различного метилирования и экспрессии генов выдвигают на первый план гены, ответственные за настроение и психические расстройства.

«Мы надеемся, что сможем использовать молекулярные подходы для точной диагностики на индивидуальном уровне», – говорит Рейд Алиш.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:42
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