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В США испытали систему точной посадки самолета на корабль

Сообщается, что представители КМП США провели успешное испытание системы точного сближения и посадки самолета на корабль. В данном случае использовалось боевое судно «Уосп».

В США испытали систему точной посадки самолета на корабль


Отмечается, что система JPALS тестировалась в различных погодных условиях, а посадку летательного аппарата усложняли волны, высота которых в Тихом океане достигала 2,5-4 метров. В качестве воздушного судна, применяемого для отработки точной посадки, выступал истребитель F-35B Lightning II. Эти самолеты отличаются вертикальной посадкой и более короткой дистанцией взлета.

Сама же система JPALS состоит из GPS-технологии, которая позволяет специалистам морского судна обмениваться с самолетом информацией и точно знать, где он находится. Таким образом, она может заменить привычные всем радары.

Помимо этого известно, что в следующем году военные США получат обновленные самолеты EA-18G Growler, F/A-18E/F Super Hornet и F-35B/C, которые будут оснащены системой автоматизированного ведения самолета для захода на посадку.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45
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