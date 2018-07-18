В США испытали систему точной посадки самолета на корабль

Отмечается, что система JPALS тестировалась в различных погодных условиях, а посадку летательного аппарата усложняли волны, высота которых в Тихом океане достигала 2,5-4 метров. В качестве воздушного судна, применяемого для отработки точной посадки, выступал истребитель F-35B Lightning II. Эти самолеты отличаются вертикальной посадкой и более короткой дистанцией взлета.Сама же система JPALS состоит из GPS-технологии, которая позволяет специалистам морского судна обмениваться с самолетом информацией и точно знать, где он находится. Таким образом, она может заменить привычные всем радары.Помимо этого известно, что в следующем году военные США получат обновленные самолеты EA-18G Growler, F/A-18E/F Super Hornet и F-35B/C, которые будут оснащены системой автоматизированного ведения самолета для захода на посадку.