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Елена Летучая похвасталась провокационным снимком

Телеведущая Елена Летучая на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в купальнике и в ювелирных украшениях с бриллиантами. Данный снимок был сделан в спортзале.

Елена Летучая похвасталась провокационным снимком


Елена Летучая вложила провокационный снимок, на котором телеведущая позирует, стоя на беговой дорожке, в чёрном закрытом купальнике, приоткрывающем эффектно грудь. При этом на телеведущей были одеты роскошные украшения с бриллиантами, а на лице эффектный макияж. В описании к данному снимку звезда написала, что спортом ей заниматься пока нельзя, но помечтать о нём можно.

Подписчики Елены Летучей в комментариях заявили, что на фотографии в купальнике с бриллиантами она выглядит как-то нелепо. Некоторые недоумевали, зачем на спортивном снимке позировать в стиле «аля-модель», а кто-то и вовсе заподозрил, 39-летнюю телеведущую в беременности. Также не обошлось и без хейтеров с критическими замечаниями.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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