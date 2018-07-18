Елена Летучая похвасталась провокационным снимком

Елена Летучая вложила провокационный снимок, на котором телеведущая позирует, стоя на беговой дорожке, в чёрном закрытом купальнике, приоткрывающем эффектно грудь. При этом на телеведущей были одеты роскошные украшения с бриллиантами, а на лице эффектный макияж. В описании к данному снимку звезда написала, что спортом ей заниматься пока нельзя, но помечтать о нём можно.Подписчики Елены Летучей в комментариях заявили, что на фотографии в купальнике с бриллиантами она выглядит как-то нелепо. Некоторые недоумевали, зачем на спортивном снимке позировать в стиле «аля-модель», а кто-то и вовсе заподозрил, 39-летнюю телеведущую в беременности. Также не обошлось и без хейтеров с критическими замечаниями.