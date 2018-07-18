6 лучших привычек для хорошего сна

Главным ритуалом перед уходом ко сну должен стать стакан кефира или йогурта. Белок, который содержится в кисломолочных напитках, обеспечит организм необходимыми аминокислотами и заставит тело потратить за ночь ненужные калории.Другой не менее важной привычкой ученые назвали контроль температуры воздуха в спальне. Оптимальный показатель – 19 градусов по шкале Цельсия, что позволит организму полноценно расслабиться и восстановить свои силы.Также необходимо следить, чтобы на окнах спальни были плотные шторы или жалюзи, а в помещении был выключен любой свет. При этом качество сна значительно улучшается, а сон в полной темноте способствует активному расходованию жировых отложений. Также можно использовать специальные повязки на глаза.Четвертая полезная для засыпания привычка – это умение за полчаса до сна отказаться от выполнения любых трудоемких и умственных задач. Лучше всего потратить это время на дыхательные упражнения, позволяющие отвлечься от будничных проблем и снять дневное напряжение.Пятая привычка – полный отказ от алкогольных напитков. Отдых в ночное время не принесет пользы, если накануне вечером злоупотребить спиртным. Дело в том, что сахар, присутствующий в алкоголе, стимулирует метаболизм и заставляет организм активизироваться. И взамен полноценного расслабления, человек всю ночь проведет в напряжении и не выспится.