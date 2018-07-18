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Грудь Ольги Серябкиной чуть не выпала на головы фанатов

Выступление Ольги Серябкиной из популярной группы SEREBRO в Music Mega Party запомнилось многочисленным зрителям не только последними музыкальными новинками и исполнением уже любимых песен, но и грудью девушки, которая едва не выпала на головы фанатов прямо во время концерта.

Грудь Ольги Серябкиной чуть не выпала на головы фанатов

Во время выступления группы SEREBRO Ольга Серябкина настолько энергично двигалась и танцевала, что ее роскошная грудь так и норовила покинуть слишком миниатюрный топ красного цвета.

Исполнительница часто во время концерта принимала самые пикантные позы, благодаря которым присутствующим на выступлении удалось рассмотреть немало деталей на теле знаменитости. Эффектное видео со своего концерта Ольга Серябкина опубликовала в социальной сети Instagram, а обсуждение данного выступления с сексуальным подтекстом до сих пор продолжается.

Грудь Ольги Серябкиной чуть не выпала на головы фанатов

Поклонники в восторге и от пения участниц группы SEREBRO, а также от сексуальности солистки, и от огромной энергии, которую излучали исполнительницы, и которой они делились во время выступления с присутствующими. Вечер для знаменитостей удался, а фанаты надолго запомнят выступление Серябкиной и ее пытающуюся выпасть из красного топа грудь.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 14:00
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