Грудь Ольги Серябкиной чуть не выпала на головы фанатов

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 15 Июл 2018 в 12:20 PDT

Во время выступления группы SEREBRO Ольга Серябкина настолько энергично двигалась и танцевала, что ее роскошная грудь так и норовила покинуть слишком миниатюрный топ красного цвета.Исполнительница часто во время концерта принимала самые пикантные позы, благодаря которым присутствующим на выступлении удалось рассмотреть немало деталей на теле знаменитости. Эффектное видео со своего концерта Ольга Серябкина опубликовала в социальной сети Instagram, а обсуждение данного выступления с сексуальным подтекстом до сих пор продолжается.Поклонники в восторге и от пения участниц группы SEREBRO, а также от сексуальности солистки, и от огромной энергии, которую излучали исполнительницы, и которой они делились во время выступления с присутствующими. Вечер для знаменитостей удался, а фанаты надолго запомнят выступление Серябкиной и ее пытающуюся выпасть из красного топа грудь.