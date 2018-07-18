Хейтеры сравнили лицо Алены Водонаевой с «попой макаки»

Некоторые пользователи недоумевают, как может нравиться лицо и фигура, полностью преображенные пластическими операциями и вливаниями силикона и ботокса.На очередном фото Алена предстала в образе «женщины-кошки», надев на себя водолазку песочного цвета и леопардовые штаны. Хейтеры утверждают, что леопардовый принт идет только леопардам, а сам образ Водонаевой признали «модным провалом».Наряду с этим злопыхатели рекомендуют Алене сделать что-то с лицом, а то «рожа, как у макаки» и «сдуть грудь», которая напоминает воздушный шар за пазухой., - написали антифанаты Алены Водонаевой.Поклонники звезды телестройки признали ее фигуру стройной, а внешность - идеальной.