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Биологическая мать сына Сергея Зверева призналась, что пыталась прервать беременность

Биологическая мать сына знаменитого певца Сергея Зверева призналась, что хотела избавиться от своего ребенка и пыталась прервать беременность.

Биологическая мать сына Сергея Зверева призналась, что пыталась прервать беременность

25 лет назад Виктория Парфенова бросила своего сына в роддоме. Позже Сергей Зверев мальчика усыновил, которого стилист забрал из детского дома. Родство с женщиной подтвердил тест ДНК. Виктория призналась, что пыталась прервать беременность, потому что ребенок был нежеланным.

Долгожданная встреча сына Сергея Зверева с матерью была омрачена жесткими вопросами молодого человека. По сей день Сергей Зверев-младший не может понять, как родная мама его могла бросить.

Женщина постаралась оправдаться, еле сдерживая слезы она заявила, что просто испугалась. Гости программы «На самом деле» отметили, что Сергей действительно похож на Парфенову. Как призналась Виктория, избавившись от сына, она все же смогла обрести счастье — выйти замуж и родить еще двоих сыновей.

Сейчас женщина сожалеет о том, что бросила малыша после его рождения, но при этом не скрывает, что он был нежеланным ребенком.

Биологическая мать сына Сергея Зверева призналась, что пыталась прервать беременность

Не желая воспитывать сына, Парфенова написала отказ, в результате чего малыша определили в детский дом. Виктория сообщила, что сына она назвала Дмитрием, и даже один раз его навещала.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 13:30
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