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Скандал со звездой Comedy Women Надеждой Ангарской завершился выговором полицейскому

Столичный инспектор ДПС получил выговор за то, что запрещал проезд на центральную улицу Москвы участнице шоу Comedy Women Надежде Ангарской. Дело в том, что в преддверии велопарада движение в центре столицы было ограничено и полицейский честно выполнял свой долг за что и поплатился.

Скандал со звездой Comedy Women Надеждой Ангарской завершился выговором полицейскому


Инцидент произошёл 20 мая нынешнего года, когда Надежда Ангарская собралась на прогулку с маленьким ребёнком. Она выехала на улицу, где перед проведением велопарада было ограничено движение, сотрудник полиции не пропустил женщину, поясняя, что проезд запрещён. Возмущённая наглым отказом Ангарская начала скандалить, записывая весь процесс на видеокамеру.

Юмористке тогда повезло, потому как мимо проезжал инспектор ДПС, который разрешил пропустить Надежду Ангарскую. Чего не скажешь о добросовестном полицейском, исполняющем свой долг, так как он получил выговор.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:45
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