Антон Гусев пообещал вставить швабру в заднее место Егора Холявина
В Сети разгорелся спор между бывшими участниками реалити-шоу «Дом-2» Антоном Гусевым и Егором Холявиным, после того как Виктория Романец раскритиковала стриптиз танец «русского Кена» в Instagram.
Егор Холявин объяснил подписчикам, что «просто вышел потанцевать», а Романец и ее мужа это не должно волновать.
Более того, Холявин напомнил Вике, что ее супруг ведет себя как женщина, рекламируя завтраки и постель, а также дарит ей рекламное белье.
Гусев взбесился из-за комментария Егора и осыпал его градом оскорблений, отметив, что «этот черт уже давно переделал свой половой орган, но все равно никто не клюет».
«Теперь он начинает пиариться. Когда найду этого дурачка, вставлю ему швабру в заднее место. Как мне говорила Вика, он меня постоянно лайкает. Видимо, хотел, чтобы я его шваброй и отделал, при встрече именно это и сделаю», - гневно пообещал муж Виктории Романец.
Антон призвал Холявина позвонить ему, назвав «проституткой, которая хочет пиара».
Фолловеры в комментариях лишь потешались над скандалом и занимали, кто позицию Гусева, а кто - «первого русского Кена».
Егор Холявин объяснил подписчикам, что «просто вышел потанцевать», а Романец и ее мужа это не должно волновать.
Более того, Холявин напомнил Вике, что ее супруг ведет себя как женщина, рекламируя завтраки и постель, а также дарит ей рекламное белье.
Гусев взбесился из-за комментария Егора и осыпал его градом оскорблений, отметив, что «этот черт уже давно переделал свой половой орган, но все равно никто не клюет».
«Теперь он начинает пиариться. Когда найду этого дурачка, вставлю ему швабру в заднее место. Как мне говорила Вика, он меня постоянно лайкает. Видимо, хотел, чтобы я его шваброй и отделал, при встрече именно это и сделаю», - гневно пообещал муж Виктории Романец.
Антон призвал Холявина позвонить ему, назвав «проституткой, которая хочет пиара».
Фолловеры в комментариях лишь потешались над скандалом и занимали, кто позицию Гусева, а кто - «первого русского Кена».