Антон Гусев пообещал вставить швабру в заднее место Егора Холявина

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 14 Июл 2018 в 7:28 PDT

Егор Холявин объяснил подписчикам, что «просто вышел потанцевать», а Романец и ее мужа это не должно волновать.Более того, Холявин напомнил Вике, что ее супруг ведет себя как женщина, рекламируя завтраки и постель, а также дарит ей рекламное белье.Гусев взбесился из-за комментария Егора и осыпал его градом оскорблений, отметив, что «этот черт уже давно переделал свой половой орган, но все равно никто не клюет»., - гневно пообещал муж Виктории Романец.Антон призвал Холявина позвонить ему, назвав «проституткой, которая хочет пиара».Фолловеры в комментариях лишь потешались над скандалом и занимали, кто позицию Гусева, а кто - «первого русского Кена».