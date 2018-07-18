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Алла Пугачева поздравила Лепса и Агутина с Днем рождения собственным селфи

Алла Пугачёва поздравила Леонида Агутина и Григория Лепса с днём рождения собственной фотографией, на которой она запечатлена без макияжа. Выбор снимка в качестве поздравления шокировал пользователей интернета.

Алла Пугачева поздравила Лепса и Агутина с Днем рождения собственным селфи


В социальной сети Instagram на странице Аллы Борисовны Пугачёвой накануне появилось нестандартное поздравление адресованное её коллегам Агутину и Лепсу. Примадонна выложила собственное селфи, а в описании написала, что она восхищается творчеством своих коллег. В конце поздравления Пугачёва отметила, что в этот день душой она вместе с именинниками.

Многие присоединились к поздравлениям Примадонны, однако нашлись и те, кто предъявил свои претензии, по их мнению, для поздравления других людей публиковать собственное селфи не совсем уместно. Стоит отметить, что данную фотографию Аллы Пугачёвой ранее опубликовал Максим Галкин, отметив, что именно такой он видит свою супругу по утрам. Данный снимок не подвергался фотошопу.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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