Алена Шишкова высмеяла на видео свою гламурную жизнь
Модель Алёна Шишкова не редко делится с поклонниками эротическими и интимными снимками, но на этот раз девушка высмеяла свою гламурную жизнь. Она опубликовала видеоролик, созданный фанатами, на нём показано как скучно ей бывает.
Видеоролик смонтирован с фотографий Алёны Шишковой, на которых девушка запечатлена в самых разных местах, одновременно за кадром звучит смешное стихотворение из выпуска Comedy Club. В шуточной форме в нём рассказывается, как проводят время гламурные девушки и как им бывает скучно.
В настоящее время Алёна Шишкова много путешествует, выкладывая в сеть различные фотографии. Многие подписчики модели подозревают, что у неё появился возлюбленный, однако сама она эти слухи никак не комментирует.
Видеоролик смонтирован с фотографий Алёны Шишковой, на которых девушка запечатлена в самых разных местах, одновременно за кадром звучит смешное стихотворение из выпуска Comedy Club. В шуточной форме в нём рассказывается, как проводят время гламурные девушки и как им бывает скучно.
В настоящее время Алёна Шишкова много путешествует, выкладывая в сеть различные фотографии. Многие подписчики модели подозревают, что у неё появился возлюбленный, однако сама она эти слухи никак не комментирует.