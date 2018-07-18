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Алена Шишкова высмеяла на видео свою гламурную жизнь

Модель Алёна Шишкова не редко делится с поклонниками эротическими и интимными снимками, но на этот раз девушка высмеяла свою гламурную жизнь. Она опубликовала видеоролик, созданный фанатами, на нём показано как скучно ей бывает.

Алена Шишкова высмеяла на видео свою гламурную жизнь


Видеоролик смонтирован с фотографий Алёны Шишковой, на которых девушка запечатлена в самых разных местах, одновременно за кадром звучит смешное стихотворение из выпуска Comedy Club. В шуточной форме в нём рассказывается, как проводят время гламурные девушки и как им бывает скучно.

В настоящее время Алёна Шишкова много путешествует, выкладывая в сеть различные фотографии. Многие подписчики модели подозревают, что у неё появился возлюбленный, однако сама она эти слухи никак не комментирует.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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