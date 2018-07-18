Алена Шишкова высмеяла на видео свою гламурную жизнь

Видеоролик смонтирован с фотографий Алёны Шишковой, на которых девушка запечатлена в самых разных местах, одновременно за кадром звучит смешное стихотворение из выпуска Comedy Club. В шуточной форме в нём рассказывается, как проводят время гламурные девушки и как им бывает скучно.В настоящее время Алёна Шишкова много путешествует, выкладывая в сеть различные фотографии. Многие подписчики модели подозревают, что у неё появился возлюбленный, однако сама она эти слухи никак не комментирует.