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Великобритания начнет строительство в Шотландии площадки своего первого космодрома

Согласно сообщений Би-би-си известно, что ориентировочно к 2020 году, Великобритания построит собственный космодром. В качестве места для строительства? определили заболоченный участок, расположенный на побережье северной Шотландии, графство Сатерлэнд. С площадки будут запускать аппараты на полярную орбиту, с целью наблюдения за земной поверхностью, а так же сбора информационных данных.

Британским космическим агентством (UKSA) выделено $3.3 млн. для шотландского предприятия Highlands and Islands Enterprise, в сотрудничестве с американской Lockheed Martin. В общем инвестиции запланированы в сумме $44.3 млн.
Великобритания начнет строительство в Шотландии площадки своего первого космодрома


Так же отмечается, что для постройки место выбрано не случайно. Полуостров A'Mhoine дает возможность вертикального запуска ракет, при этом неудачные запуски будут безопасны для людей, что сократит число случайных жертв, полуостров отдален на значительное расстояние от населенных пунктов. В настоящее время, большая часть запусков совершается с площадок в США, штат Флорида. Так же иногда задействуют французский Гвиан, что дешевле и проще.

Британией выпускается значительная часть спутников, а новая площадка, как считает Лондон, позволит стране стать на передовые позиции в этой отрасли. Как рассказала директор HIE Шарлотта Райт, этот район так же сможет иметь свою выгоду, по причине развития в настоящее время разработок в космическом направлении.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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