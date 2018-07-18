Ученые обвиняют лишний вес в развитии психических расстройств

По заявлению медиков, лишняя жировая масса ощутимо влияет на поведение и мысли человека. Ожирение способно провоцировать психические расстройства, а те, в свою очередь – фобии и навязчивые состояния. Когда человек стыдится себя, своего тела, у него возникает желание его наказать за уродство. Человек не хочет прислушиваться к телу, потому что внешний вид его ему не нравится. А это еще более загоняет ситуацию в тупик.Как отмечают психиатры, обычно люди начинают поглощать больше пищи именно тогда, когда есть проблемы. Но и из этого замкнутого круга существует выход: нужно решать проблемы по мере их поступления и отходить от метода «заедания ситуации».Для специалистов не секрет, что большинство людей поглощают пищи намного больше, чем того требуется для насыщения. В связи с этим ожирение в последние годы растет как снежный ком. В недалеком прошлом люди были активнее. Они были лишены того огромного перечня «вредных» продуктов, которые сейчас широко представлены на прилавках. А теперь же много еды относительно недорогой, ассортимент супермаркетов широк. Отсюда и увлечение едой в большем, чем надо, количестве.