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Ученые обвиняют лишний вес в развитии психических расстройств

Медики связывают лишний вес с появлением у человека психических расстройств.

Ученые обвиняют лишний вес в развитии психических расстройств


По заявлению медиков, лишняя жировая масса ощутимо влияет на поведение и мысли человека. Ожирение способно провоцировать психические расстройства, а те, в свою очередь – фобии и навязчивые состояния. Когда человек стыдится себя, своего тела, у него возникает желание его наказать за уродство. Человек не хочет прислушиваться к телу, потому что внешний вид его ему не нравится. А это еще более загоняет ситуацию в тупик.

Как отмечают психиатры, обычно люди начинают поглощать больше пищи именно тогда, когда есть проблемы. Но и из этого замкнутого круга существует выход: нужно решать проблемы по мере их поступления и отходить от метода «заедания ситуации».

Ученые обвиняют лишний вес в развитии психических расстройств


Для специалистов не секрет, что большинство людей поглощают пищи намного больше, чем того требуется для насыщения. В связи с этим ожирение в последние годы растет как снежный ком. В недалеком прошлом люди были активнее. Они были лишены того огромного перечня «вредных» продуктов, которые сейчас широко представлены на прилавках. А теперь же много еды относительно недорогой, ассортимент супермаркетов широк. Отсюда и увлечение едой в большем, чем надо, количестве.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30
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