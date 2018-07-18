В планах Госдумы – расширить список редких заболеваний

Пополнить список новыми заболеваниями решил Совет Федерации: по их инициативе в статью закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" хотят внести поправки, на основании которых госбюджет выделит финансы на лечение более широкого спектра редких заболеваний. В настоящее время федерация выделяет деньги на лекарства против гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза. Кроме них, государственная программа берет под свое крыло тех граждан, кто перенес трансплантацию органов или тканей.Сейчас Госдума будет решать вопрос о добавлении к уже имеющемуся списку еще пяти болезней: гемолитикоуремического синдрома, юношеского артрита с системным началом и I, II и VI типов мукополисахаридоза. На эти нововведения будет дополнительно выделены примерно 8 миллиардов рублей.Парламентарии отмечают, что сейчас теперешнее положение дел, когда лечение больных оплачивают региональные бюджеты, не позволяет им полностью выполнять свои обязательства по лечению из-за значительной финансовой нагрузки. После внесения в закон поправок, обеспечение больных дорогими лекарствами должно существенно улучшиться.