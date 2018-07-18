Объявлена стоимость Nokia 5.1 в России

За эти деньги пользователи получат 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Внутри установлен процессор MediaTek Helio P18, который укомплектован восемью ядрами. Объем оперативной и постоянной памяти будет зависеть от выбранной модификации. В продаже появятся версии с 2/3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб ПЗУ.Помимо этого стоит выделить наличие аккумулятора с емкостью 2970 мАч. Основная и фронтальная камеры получили 16-мегапиксельный и 8-мегапиксельный модули соответственно. Не обошлось без датчика сканирования отпечатков пальцев и модуля NFC.В качестве операционной системы используется платформа Android One(Oreo). В дальнейшем Nokia 5.1 получит версию Android P.