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Объявлена стоимость Nokia 5.1 в России

Стало известно о том, по какой цене и когда на территории России будут продавать смартфон Nokia 5.1. В HMD Global заявили, что с 25 июля жители РФ смогут приобрести данное мобильное устройство по цене 13 990 рублей.

Объявлена стоимость Nokia 5.1 в России


За эти деньги пользователи получат 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Внутри установлен процессор MediaTek Helio P18, который укомплектован восемью ядрами. Объем оперативной и постоянной памяти будет зависеть от выбранной модификации. В продаже появятся версии с 2/3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб ПЗУ.

Помимо этого стоит выделить наличие аккумулятора с емкостью 2970 мАч. Основная и фронтальная камеры получили 16-мегапиксельный и 8-мегапиксельный модули соответственно. Не обошлось без датчика сканирования отпечатков пальцев и модуля NFC.

В качестве операционной системы используется платформа Android One(Oreo). В дальнейшем Nokia 5.1 получит версию Android P.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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