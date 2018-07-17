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Ученые: Социальная изоляция животных влияет на эволюцию

Исследователи выяснили, что с точки зрения эволюции кратковременная социальная изоляция для таких животных, как жуки, муравьи, жабы и приматы, столь жизненно важна, как и социальное взаимодействие.
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на эволюцию


В обзоре, опубликованном 17 июля в журнале «Trends in Ecology & Evolution», биологи описывают, как изоляция животных может повлиять на естественный отбор и эволюцию. Структура поспособствует разработкам более эффективных стратегий разведения и сохранения видов.

Исследования по эволюции обычно фокусируются на важности социальных взаимодействий, включая связь между родителями и потомками, конкуренцию за ресурсы, а также ритуалы спаривания. Натан Бэйли из Университета Сент-Эндрюса, расположенного в Шотландии, и его коллега Аллен Мур из Университета Джорджии посчитали, что изоляция – экстремальное условие, достойное равного внимания.

«Окружающая среда происхождения животного влияет на выражение генов, поэтому условия социальной изоляции могут этот процесс менять, – говорит Бейли. – Это, в свою очередь, может повлиять на реакцию на естественный отбор с точки зрения выживаемости, что имеет эволюционные последствия. Поэтому для некоторых видов временная социальная изоляция благоприятна».

«Черты, выраженные во время социальных взаимодействий, имеют место быть, потому что они сформированы путем отбора, но в то же время сами социальные взаимодействия представляют собой тип среды, который формирует поведение индивидуумов», – говорит Бейли.

Двойственность социального взаимодействия как черты и окружающей среды заслуживает дальнейшего изучения. Ученые предлагают измерить полную силу эффектов социальной изоляции с помощью «показателя социальной изоляции».

«Чтобы понять, как краткосрочная социальная изоляция, испытываемая отдельными животными, трансформируется в эволюционные последствия, нам необходимо то, что мы можем сравнить с точки зрения разных видов и контекстов, – говорит Натан Бейли. – В конце концов, изоляция, которая имеет негативные последствия для одного вида, на самом деле может быть выгодна для другого».
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 19:09
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