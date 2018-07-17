Ученые: Социальная изоляция животных влияет на эволюцию

В обзоре, опубликованном 17 июля в журнале «Trends in Ecology & Evolution», биологи описывают, как изоляция животных может повлиять на естественный отбор и эволюцию. Структура поспособствует разработкам более эффективных стратегий разведения и сохранения видов.Исследования по эволюции обычно фокусируются на важности социальных взаимодействий, включая связь между родителями и потомками, конкуренцию за ресурсы, а также ритуалы спаривания. Натан Бэйли из Университета Сент-Эндрюса, расположенного в Шотландии, и его коллега Аллен Мур из Университета Джорджии посчитали, что изоляция – экстремальное условие, достойное равного внимания.«Окружающая среда происхождения животного влияет на выражение генов, поэтому условия социальной изоляции могут этот процесс менять, – говорит Бейли. – Это, в свою очередь, может повлиять на реакцию на естественный отбор с точки зрения выживаемости, что имеет эволюционные последствия. Поэтому для некоторых видов временная социальная изоляция благоприятна».«Черты, выраженные во время социальных взаимодействий, имеют место быть, потому что они сформированы путем отбора, но в то же время сами социальные взаимодействия представляют собой тип среды, который формирует поведение индивидуумов», – говорит Бейли.Двойственность социального взаимодействия как черты и окружающей среды заслуживает дальнейшего изучения. Ученые предлагают измерить полную силу эффектов социальной изоляции с помощью «показателя социальной изоляции».«Чтобы понять, как краткосрочная социальная изоляция, испытываемая отдельными животными, трансформируется в эволюционные последствия, нам необходимо то, что мы можем сравнить с точки зрения разных видов и контекстов, – говорит Натан Бейли. – В конце концов, изоляция, которая имеет негативные последствия для одного вида, на самом деле может быть выгодна для другого».