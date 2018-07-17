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Дмитрий Макаренко: положения ГК РФ подходят для руководства при совершении сделок с криптовалютами

Дмитрий Макаренко, который является генеральным директором Национальной Юридической Службы «Амулекс» представил результаты анализа в сфере цифровых денежных средств по итогам мая, определив важное событие с точки зрения вытекающих из оборота криптовалют на отечественном рынке правоотношений. Дело в том, что Десятый арбитражный апелляционный суд принял решение, которым судейской коллегией криптовалюта была квалифицирована, как «иное имущество».
Дмитрий Макаренко: положения ГК РФ подходят для руководства при совершении сделок с криптовалютами

По словам эксперта, прямое указание по признанию криптовалюты имуществом отсутствовало, однако в предусмотренном ст.128 Гражданского Кодекса РФ порядке суд применил аналогии в соответствии со ст.6 ГК РФ и принял во внимание положения законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ» (№ 424632-7)», который был внесен в конце марта текущего года Госдумой. Эксперт подчеркивает, что исходя из позиции российского законодательства, у криптовалюты нет вещественной формы, но ее объективизация допустима с точки зрения правового подхода к классификации имущества.

Как резюмирует Макаренко, определение судом криптовалюты «иным имуществом» отвечает интересам участникам гражданско-правовых отношений. Они смогут использовать при совершении сделок с криптовалютами традиционные гражданско-правовые классификации, применимые к иным материальным объектам (читай, деньги или ценные бумаги).
 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:51
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