Ольга Орлова рассказала Богдане Николенко, что Дмитрий Кварацхелий заговорил про аборт

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 16 Июл 2018 в 12:24 PDT

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что на днях одна из парочек проекта узнала радостную новость. У Богданы Николенко и Дмитрия Кварацхелия будет малыш. Как бы то ни было, но вместо прекрасного настроения и подготовки к такому важному событию, в паре не утихают скандалы и споры.К примеру, Дмитрий заявил, что не готов и не согласен мириться и принимать капризы своей беременной девушки. Конечно же, это очень расстраивает Богдану, ведь, по словам брюнетки, с каждым днем она продолжает убеждаться в том, что ее молодому человеку все равно на ее беременность.Также Кварацхелия не очень радует и тот факт, что телеведущие «Дома-2» постоянно говорят о том, что ребенок должен родиться в полноценной семье, поэтому буквально требуют у Дмитрия взять Богдану замуж или хотя бы сделать девушке предложение.Как бы то ни было, но видеоролик, который появился в Сети несколько часов назад, говорит о том, что молодой человек больше не готов терпеть наездов в свою сторону и даже задумался о том, чтобы покинуть Периметр. Оказывается, что Дмитрий даже не захотел слушать, чего хочет его возлюбленная и принял решения самостоятельно.Сама же Богдана, как выяснилось, была не против того, чтобы покинуть вместе с возлюбленным «Дом-2». И если бы Ольга Орлова не вмешалась в сложившуюся ситуацию, вероятней всего, что так бы и произошло. К слову, телеведущая сообщила Николенко, что Дмитрий предусмотрел вариант того, что его девушка откажется уходить за ворота.По словам Ольги, парень готов предложить Богдане сделать аборт, если та откажется уходить с ним. Нужно сказать, что девушка не ожидала услышать подобных слов, поэтому даже впала в истерику.