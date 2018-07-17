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Билан в 2018 году стал одним из самых популярных артистов на радио

Эксперты «Русской музыки» составили ТОП самых популярных исполнителей в России и СНГ. Рейтинг составлялся по итогам ротации на радио за последние полгода.

Билан в 2018 году стал одним из самых популярных артистов на радио


В ТОП-3 самых популярных артистов в эфире радиостанций вошли Дима Билан, Егор Крид и Макс Барских. Стоит отметить, что Дима Билан возглавляет данный рейтинг более 10 лет. В частности, в первом полугодии 2018 года Билан на радио стал одним из самых популярных артистов.

С этим утверждением согласилось и интернет-сообщество. В Instagram поклонники Димы Билана поблагодарили лидера рейтинга за творчество, выражая восхищение его талантом. В свою очередь Дима Билан выразил благодарность своим фанатам и рассказал, как много для него они значат. Также певец выразил свою любовь к поклонникам.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:30
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