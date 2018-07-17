Билан в 2018 году стал одним из самых популярных артистов на радио

В ТОП-3 самых популярных артистов в эфире радиостанций вошли Дима Билан, Егор Крид и Макс Барских. Стоит отметить, что Дима Билан возглавляет данный рейтинг более 10 лет. В частности, в первом полугодии 2018 года Билан на радио стал одним из самых популярных артистов.С этим утверждением согласилось и интернет-сообщество. В Instagram поклонники Димы Билана поблагодарили лидера рейтинга за творчество, выражая восхищение его талантом. В свою очередь Дима Билан выразил благодарность своим фанатам и рассказал, как много для него они значат. Также певец выразил свою любовь к поклонникам.