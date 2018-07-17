На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3

Опережая запуск смартфона в КНР 19 июля, Лин Бин, являющийся президентом Xiaomi, поделился рендерами устройства, а также некоторыми ключевыми спецификациями. Из изображений, которыми владеет Лин Бин, видно, что смартфон версии Xiaomi Mi Max 3 доступным будет в трех цветовых вариантах; черный, золотой, синий. По его словам устройство оснащается полноэкранным 6,9-дюймовым дисплеем Full HD + (соотношение сторон 18:9). Между тем на обратной стороне имеется установка с датчиками, которые расположены вертикально двумя камерами, а также модуль в левом верхнем углу. Верхняя часть центра имеет для дополнительной безопасности датчик отпечатков пальцев. Также смартфон поддерживает разъем для наушников на 3,5-мм.Просочившиеся в недавнем времени изображения версии Xiaomi Mi Max 3 демонстрируют, что смартфон поставляться будет из коробки с MIUI 9. При этом компания приступила уже к разработке ОС MIUI 10 для ряда своих смартфонов. Телефон запускается на ОС Android Oreo, и питается от АКБ на 5 500 мАч.