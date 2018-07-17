АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi к запуску готовит новый свой смартфон - Mi Max 3, являющийся гаджетом третьей генерации в серии Mi Max.

На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3


Опережая запуск смартфона в КНР 19 июля, Лин Бин, являющийся президентом Xiaomi, поделился рендерами устройства, а также некоторыми ключевыми спецификациями. Из изображений, которыми владеет Лин Бин, видно, что смартфон версии Xiaomi Mi Max 3 доступным будет в трех цветовых вариантах; черный, золотой, синий. По его словам устройство оснащается полноэкранным 6,9-дюймовым дисплеем Full HD + (соотношение сторон 18:9). Между тем на обратной стороне имеется установка с датчиками, которые расположены вертикально двумя камерами, а также модуль в левом верхнем углу. Верхняя часть центра имеет для дополнительной безопасности датчик отпечатков пальцев. Также смартфон поддерживает разъем для наушников на 3,5-мм.

Просочившиеся в недавнем времени изображения версии Xiaomi Mi Max 3 демонстрируют, что смартфон поставляться будет из коробки с MIUI 9. При этом компания приступила уже к разработке ОС MIUI 10 для ряда своих смартфонов. Телефон запускается на ОС Android Oreo, и питается от АКБ на 5 500 мАч.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг
Американские эксперты назвали недостатки
В Госдуму внесли законопроект про безвизовый
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Просмотреть все новости