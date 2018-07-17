Компания Alcatel представила улучшенную версию смартфона Alcatel 5 за 229 евро с вырезом на экране

Известно, что аппарат получил большой экран с диагональю 6,2 дюйма с разрешением 1500 на 720 пикселей. Он занимает практически 90% передней панели. Аппаратной основой новинки стал процессор MediaTek Helio P22. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 3 и 32 гигабайта соответственно. Последний параметр можно будет увеличить с помощью карты microSD.Помимо этого в Alcatel 5V установлена двойная тыльная камера с разрешением 12+2 Мп. Фронтальный датчик получил 8-мегапиксельный сенсор. Обе камеры работают со встроенной технологией улучшения качества снимков AI. Более того, в системе есть опции сканирования лица пользователя.Упоминается наличие модуля NFC и аккумуляторной батареи с емкостью 4 тысячи мАч. Что касается операционной системы, то здесь используется платформа ОС Android 8.1.