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Внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 15 000-17 000 рублей

После очередного мониторинга расценок аналитическое агентство сделало вывод, что цены на транспортное средство Chevrolet Niva основательно изменились. Расценки на авто в основном увеличились на 15 000 - 17 000 рублей.

Внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 15 000-17 000 рублей


В настоящее время самым дешевым авто Chevrolet Niva является представитель L-комплектации. Внедорожник в этой комплектации представлен с двигателем на 1,7 литра, который генерирует 80 лошадиных сил. Такое транспортное средство стоит 623 000 рублей. В свою очередь это на 15 000 больше в сравнении с прошлым месяцем. Между тем топовая комплектация LE+ подорожала на 17 000 рублей. Стоимость такой версии теперь составляет 770 500 рублей.

Стоит отметить, что на авторынок Российской Федерации вернулись транспортные средства в комплектации SE. Из каталогов она исчезла в мае этого года. В свою очередь это единственная комплектация сбросившая цену. Она теперь стоит 760 000 рублей. Это на 10 900 рублей меньше прошлой цены.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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