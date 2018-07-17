Внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 15 000-17 000 рублей

В настоящее время самым дешевым авто Chevrolet Niva является представитель L-комплектации. Внедорожник в этой комплектации представлен с двигателем на 1,7 литра, который генерирует 80 лошадиных сил. Такое транспортное средство стоит 623 000 рублей. В свою очередь это на 15 000 больше в сравнении с прошлым месяцем. Между тем топовая комплектация LE+ подорожала на 17 000 рублей. Стоимость такой версии теперь составляет 770 500 рублей.Стоит отметить, что на авторынок Российской Федерации вернулись транспортные средства в комплектации SE. Из каталогов она исчезла в мае этого года. В свою очередь это единственная комплектация сбросившая цену. Она теперь стоит 760 000 рублей. Это на 10 900 рублей меньше прошлой цены.