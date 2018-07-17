В «Связной» поступило 236 заявок на современные электрокары Tesla

Стоит отметить, что «Связной| Евросеть» недавно начали предлагать современные американские электрокары Tesla на территории РФ, но в июне поступило 236 заявок. Представителями компании отмечается, что самой популярной версией у дилера является седан версии Tesla Model S. Транспортном средству принадлежит 43 процента от всех заказанных авто. Хотя сегмент кроссоверов является особенно популярным в Российской Федерации, а также набирает всё больше клиентов, в июне компания «Связной» получила только 26 процентов заказов на этот тип автомобиля Tesla.Между тем заказ нового авто Tesla в «Связном» проводится просто. В данном случае следует выбрать модель, оснащение, а также комплектацию на официальном сайте. В свою очередь компания обработает заказ, а также передаст непосредственно в Moscow Tesla Club.