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В «Связной» поступило 236 заявок на современные электрокары Tesla

В Российской Федерации официальными дилерами транспортных средств с электрической тягой Tesla выступают «Связной| Евросеть», а также Moscow Tesla Club. Новому представителю американского автобренда поступило в июне 236 заявок.

В «Связной» поступило 236 заявок на современные электрокары Tesla


Стоит отметить, что «Связной| Евросеть» недавно начали предлагать современные американские электрокары Tesla на территории РФ, но в июне поступило 236 заявок. Представителями компании отмечается, что самой популярной версией у дилера является седан версии Tesla Model S. Транспортном средству принадлежит 43 процента от всех заказанных авто. Хотя сегмент кроссоверов является особенно популярным в Российской Федерации, а также набирает всё больше клиентов, в июне компания «Связной» получила только 26 процентов заказов на этот тип автомобиля Tesla.

Между тем заказ нового авто Tesla в «Связном» проводится просто. В данном случае следует выбрать модель, оснащение, а также комплектацию на официальном сайте. В свою очередь компания обработает заказ, а также передаст непосредственно в Moscow Tesla Club.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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