Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь называют Васей

На протяжении трех месяцев парочка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко хранили интригу. Молодые супруги не только не показывали никому дочку, но также не разглашали ее имени.Впрочем, теперь всем поклонникам «брендов» прекрасно известно, что малышку зовут Василиса. При этом, в отличии от молодых родителей, которых недолюбливают многие, девочку сразу признали красавицей и чудом.Несмотря ни на что, у вернувшейся в периметр Рапунцель нашлись поводы для недовольства. Как стало известно, далеко не все хотят называть дочь «брендов» Василисой. Однако имя Вася прижилось практически сразу и в кругах поклонников «Дома-2», и среди участников.Несмотря на то, что в этом совершенно нет ничего оскорбительного, Ольга бесится и возмущается. В одном из недавних эфиров участница «Дома-2» уже устроила скандал. Кроме того, на днях молодая мамочка опубликовала разгромный пост, где в пух и прах разнесла неадекватных людей.По словам Ольги, только неадекватные хейтеры способны коверкать имя ее малышки. Тем более, Вася - это мужское имя, а они дали имя дочери в честь цветка василька.