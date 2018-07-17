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Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь называют Васей

Скандально известная участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель всерьез возмущена по поводу того, как называют ее новорожденную дочку.

Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь называют Васей

На протяжении трех месяцев парочка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко хранили интригу. Молодые супруги не только не показывали никому дочку, но также не разглашали ее имени.

Впрочем, теперь всем поклонникам «брендов» прекрасно известно, что малышку зовут Василиса. При этом, в отличии от молодых родителей, которых недолюбливают многие, девочку сразу признали красавицей и чудом.

Несмотря ни на что, у вернувшейся в периметр Рапунцель нашлись поводы для недовольства. Как стало известно, далеко не все хотят называть дочь «брендов» Василисой. Однако имя Вася прижилось практически сразу и в кругах поклонников «Дома-2», и среди участников.

Несмотря на то, что в этом совершенно нет ничего оскорбительного, Ольга бесится и возмущается. В одном из недавних эфиров участница «Дома-2» уже устроила скандал. Кроме того, на днях молодая мамочка опубликовала разгромный пост, где в пух и прах разнесла неадекватных людей.

По словам Ольги, только неадекватные хейтеры способны коверкать имя ее малышки. Тем более, Вася - это мужское имя, а они дали имя дочери в честь цветка василька.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15
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