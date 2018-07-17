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Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника

Ученые рассказали о мероприятиях, позволяющих предотвратить риск развития рака кишечника. Данный вид онкологического заболевания относится к категории наиболее распространенных среди людей, однако и у рака кишечника существуют факторы, провоцирующие возникновение и развитие болезни.

Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника


Неправильное питание и вредные привычки вполне способны активировать рост раковой опухоли в кишечнике. Впрочем, рост и генетика также влияют на попадание человека в группу риска, когда чаще всего онкологическим аномалиям кишечника подвержены высокие люди. Ожирение, злоупотребление алкогольными напитками и курение способны привести к раку кишечника, выживаемость после которого составляет 59% (для мужчин) и 58% (для женщин) в течение 5 лет.

Врачи предупреждают о необходимости ранней диагностики раковой опухоли, когда пациенты с данным злокачественным заболеванием, зафиксированным на ранней стадии, выживают в 98% случаев.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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