Победа сборной Франции принесла убытки их китайскому спонсору Vatti

В начале лета Vatti запустили акцию, согласно которой покупатели "Чемпионского набора" при победе французов на ЧМ-2018 могут претендовать на полное возмещение цены кухонных принадлежностей (порядка $747). Продажи данного ассортимента товаров за время ЧМ-2018 подросли сразу на 20% (по отношению к майским показателям), при этом в онлайн-магазинах покупать технику Vatti стали на 30% чаще.В итоге общая сумма компенсационных выплат составит $11,8 млн. Суммарные потери на компенсацию купленных по акции товаров достигнут 10% от выручки за время проведения "чемпионских" продаж.