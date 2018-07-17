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Победа сборной Франции принесла убытки их китайскому спонсору Vatti

Победа французов на прошедшем ЧМ-2018 принесла убытки их титульному спонсору - производителю китайской техники Vatti. Ранее компания объявила о старте акции, согласно которой при победе Франции на мундиале покупателям возвращалась полная стоимость определенного набора предметов, пишут китайские СМИ.

Победа сборной Франции принесла убытки их китайскому спонсору Vatti


В начале лета Vatti запустили акцию, согласно которой покупатели "Чемпионского набора" при победе французов на ЧМ-2018 могут претендовать на полное возмещение цены кухонных принадлежностей (порядка $747). Продажи данного ассортимента товаров за время ЧМ-2018 подросли сразу на 20% (по отношению к майским показателям), при этом в онлайн-магазинах покупать технику Vatti стали на 30% чаще.

В итоге общая сумма компенсационных выплат составит $11,8 млн. Суммарные потери на компенсацию купленных по акции товаров достигнут 10% от выручки за время проведения "чемпионских" продаж.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:15
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