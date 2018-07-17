Новым фото со страниц Harper's Bazaar Ольга Бузова отправила хейтеров в нокаут

Однако после публикации одной из фотографий в Instagram фанаты Ольги были в восторге, а хейтеры шокировано замолчали.Дело в том, то Бузову в последнее время часто ругают за обилие в соцсетях обнаженных и откровенных фотографий, тогда как для фотосессии в модном журнале знаменитость оставила открытыми лишь ладони и голову.Злопыхатели были отправлены в нокаут и просто потеряли дар речи, ведь теперь сложно что-либо возразить Бузовой в привычной для критиков хамовитой манере.Зато поклонники ликуют и пишут восторженные комментарии Ольге Бузовой.- веселятся фолловеры Бузовой.Фотографию Ольги фанаты назвали высоким искусством, а саму звезду телестройки сравнили с грациозной пантерой.