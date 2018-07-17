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Ученые применят наночастицы и лазерное излучение для лечения рака

В результате проведенных исследований физиками выяснено, что лазер, погруженный в наполненную наночастицами водную среду, по истечении 100 микросекунд облучения, образует пузырьки размером 100 микрометров, которые мгновенно сжимаются.

Следом, на самой частице, методом пульсации, происходит образование пузырька из газа, прекращающего колебаться через несколько миллисекунд. В результате, газовый пузырь постепенно начинает расти. Данным опытом можно помочь, как медицине, так и каталитической химии. Про работу ученых можно узнать в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые применят наночастицы и лазерное излучение для лечения рака


Эффект плазмознного резонанса, происходящего внутри золотой или серебряной частицы, до этого опущенной в воду и просвеченной лазером, вызывает образование газового пузырька. У физиков появилась возможность использовать свойства плазмознных пузырьков в производстве солнечной энергии, в каталитической химии, в диагностике или терапии.

Облученный на постоянной основе, пузырек может достигнуть размеров до 100 микрометров. Первоначальный рост провоцирует испарение жидкости, а следом вступают в силу эффекты теплового расширения.

В итоге определено, что при зарождении пузыря главная роль отведена газу и интенсивности лазерного излучения. Интересно то, что увеличивая лазерную мощность, уменьшаются размеры плазмознного пузырька. Так же отмечается намеренность ученых, основываясь на проведенном опыте, в ближайшее время приступить к разрушению в организме раковых клеток.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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