Ученые применят наночастицы и лазерное излучение для лечения рака

Следом, на самой частице, методом пульсации, происходит образование пузырька из газа, прекращающего колебаться через несколько миллисекунд. В результате, газовый пузырь постепенно начинает расти. Данным опытом можно помочь, как медицине, так и каталитической химии. Про работу ученых можно узнать в Proceedings of the National Academy of Sciences.Эффект плазмознного резонанса, происходящего внутри золотой или серебряной частицы, до этого опущенной в воду и просвеченной лазером, вызывает образование газового пузырька. У физиков появилась возможность использовать свойства плазмознных пузырьков в производстве солнечной энергии, в каталитической химии, в диагностике или терапии.Облученный на постоянной основе, пузырек может достигнуть размеров до 100 микрометров. Первоначальный рост провоцирует испарение жидкости, а следом вступают в силу эффекты теплового расширения.В итоге определено, что при зарождении пузыря главная роль отведена газу и интенсивности лазерного излучения. Интересно то, что увеличивая лазерную мощность, уменьшаются размеры плазмознного пузырька. Так же отмечается намеренность ученых, основываясь на проведенном опыте, в ближайшее время приступить к разрушению в организме раковых клеток.