Мать внука Марии Шукшиной закрутила роман с бодибилдером

Недавно стало известно, что 20-летняя девушка Фрейя Зильбер родила от Макара Касаткина сына, которого назвала Марк-Адам, ещё не утихла волна вокруг звёздного семейства Шукшиных после генетической экспертизы, как мать малыша «пустилась во все тяжкие».Несмотря на то, что Фрейя Зильбер утверждает, что её новый возлюбленный готов воспитывать внука Марии Шукшиной, в социальных сетях 21-летний бодибилдер написал, что крики «малого» его адски раздражают. Но это не мешает «качку» крутить роман с молодой мамашей и позировать вместе с ней на камеру в полуголом виде.После ДНК-теста, подтвердившего, что Фрейя Зильбер родила ребёнка от сына Марии Шукшиной Макара, девушка рассчитывает на то, что он будет вовремя платить алименты и в полном объёме.