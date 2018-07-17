Ученые: Рост древней керамики связан с интенсивным промыслом в послеледниковый период

Ученые рассмотрели 800 гончарных судов в одном из крупнейших исследований, когда-либо проводившихся в Японии, стране, признанной одним из первых центров керамических инноваций.Трехлетнее исследование под руководством исследователей из BioArCh, Йоркского университета, показало, что керамические сосуды использовались предками охотниками-собирателями для хранения и переработки рыбы, изначально лосося, но затем более широкого диапазона, включая моллюсков, пресноводных и морских рыб и млекопитающих.Ученые говорят, что эта связь с рыбой оставалась стабильной даже после начала потепления климата, в том числе в более южных районах, где расширяющиеся леса открывали новые возможности для охоты и сбор растений.Исследовательская группа смогла определить использование ряда керамических сосудов посредством химического анализа органических пищевых соединений, которые остались в ловушке в горшках, несмотря на около 10 000 лет погребения.Проанализированные образцы являются одними из самых ранних найденных и относятся к концу позднего плейстоцена - времени, когда наши предки жили в ледниковых условиях - в послеледниковый период, когда климат нагревался, и когда керамику начали производить в гораздо большем количестве. Исследование пролило свет на то, как доисторические охотники-собиратели обрабатывали и потребляли продукты в течение этого периода - до сих пор практически ничего не было известно об этом.Ведущий автор Алекс Луквин из BioArCh из Йоркского университета, сказал: «Благодаря исключительной сохранности следов животного жира, мы теперь знаем, что керамика изменилась с редкого и специального объекта на повседневный инструмент для приготовления рыбы.«Результаты показывают, что в керамике после окончания последнего ледникового периода была обработана широкая масса рыбы, соответствующая периоду, когда охотники-собиратели начали поселиться в одном месте на более длительные периоды, и разрабатывали более интенсивные стратегии промысла». – сообщают исследователи.