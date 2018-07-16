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Ученые: Сокращение выбросов углерода ограничит повышение уровня моря

В последние годы ученые смогли сопоставить количество глобального потепления с кумулятивными выбросами углерода от сжигания ископаемого топлива. Новое исследование показывает существующую корреляцию между выбросами углерода и будущим повышением уровня моря с течением времени, и новости не очень хорошие.

Ученые: Сокращение выбросов углерода ограничит повышение уровня моря


Даже в самых оптимистичных сценариях, изложенных в Парижском соглашении, - поддержании общего потепления Земли до 1,5 °C - уровни моря будут продолжать расти на несколько метров в течение следующих нескольких тысяч лет. Если продолжится сжигание ископаемого топлива, чтобы температура соответствовала порогу 2 °C, изложенному в Парижском соглашении, глобальное повышение уровня моря может превышать девять метров.

«Когда мы закачиваем больше углерода в атмосферу, влияние на температуру видно почти сразу. Но повышение уровня моря требует гораздо больше времени для реагирования на это потепление. Если вы вытащите кубик льда из морозильника и положите его на тротуар, он сразу не тает. То же самое можно сказать и о ледяных полях, и для них требуется время, чтобы расплавиться, чтобы в результате рост уровня моря продолжался в течение сотен до тысяч лет после того, как мы закончили выброс углерода», - сказал Питер Кларк, климатолог Университета штата Орегон и ведущий автор исследования.

Сегодня глобальный темп составляет 10 миллиардов тонн углерода, что означает, что человечество достигнет 2-градусного порога примерно через 60 лет.

«Теперь мы знаем, сколько углеродов мы можем выпускать, чтобы поддерживать температуру ниже определенной температуры», - сказал Кларк.

Авторы приводят пример использования углеродных выбросов и соразмерного повышения уровня моря в качестве дополнительного руководства для будущих политических решений по ограничению выбросов углерода, как это было сделано в Парижском соглашении, основанном на соотношении углекислого газа (СО2).

«Повышение уровня моря, которое мы видели до сих пор, является лишь верхушкой очень большого айсберга. Большой вопрос заключается в том, можем ли мы стабилизировать систему и найти новые источники энергии, а если нет, мы на пути к медленной катастрофе», - сказал Алан Микс, океанограф штата Орегон и соавтор исследования.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:00
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