Правительство поддержит UC Rusal Олега Дерипаски стимулированием внутреннего спроса

Российский монополист UC Rusal и его владелец Олег Дерипаска получат помощь от государства после того, как они попали под санкции западных государств. Для этого ограничат импорт алюминиевой продукции наполовину за счет увеличения пошлин. Детализация содержится в «дорожной карте» по развитию алюминиевой отрасли вплоть до 2023 года. Эти планы озвучил Дмитрий Козак, представитель вице-премьера на совещании в министерстве.В 2017 году Rusal экспортировал 81% алюминия: при выпуске за прошедший год 3,59 млн тонн, компания продала на рынке страны 1 млн тонн металла. Планируется принять меры по увеличению пошлин на ввоз алюминиевой продукции существенно выше уровня связывания ВТО. Сейчас тарифы в рамках ЕАЭС не превышают 5–15%. За прошлый год в страну импортировано более 180 тыс. тонн алюминиевой продукции на $1 млрд. Как отмечают эксперты, планы по импортозамещению не выполнены, хотя более половины из заявленной суммы импорта металла должны были покрыть за счет местного производства уже в этом году.