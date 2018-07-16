Алиана Устиненко и Виталий Малышев вернутся на телепроект «Дом-2» 21 июля

Около полугода назад редакторы телепроекта обратились к опытным участником шоу, к Ряске, Гобозову и Яббарову, потребовав от них строгого выполнения новых правил, а полюбившиеся многим Сергей Кучеров и вовсе навсегда ушел с Поляны, попрощавшись с жителями. Но во «Втором шансе» уже определилось двое потенциальных новичков «Дома-2» – это Алиана Устиненко и Виталий Малышев.На Малышева не так сильно рассчитывают сценаристы скандальной телестройки, да и сам парень не до конца знает, зачем именно вновь едет уже в родные стены. На своей странице в социальной сети Instagram парень обратился к своим подписчикам и сообщил, что 21 июля отправляется на «Дом-2». С какой целью, что он там найдет и сколько продержится – не знает, поэтому на все будет смотреть по существу.А вот Алиану Устиненко многие очень ждут на проекте – после ее временного приезда к Гобозову, который является ее супругом, зрители стали больше всего обсуждать именно их отношения. Сама Устиненко ехала на Сейшелы в качестве гостя, чтобы Саша мог увидеться с сыном, но позже многие увидели перспективу в их дальнейших отношениях, что очень огорчило Ольгу Жарикову.Хоть Устиненко и уехала с Острова любви, а Гобозов остался со своей нынешней девушкой, многие ждут повторного возвращения Алианы на проект, чтобы посмотреть на любовный тройник.