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Алиана Устиненко и Виталий Малышев вернутся на телепроект «Дом-2» 21 июля

Далеко не всех опытных жителей телепроекта «Дом-2» удается удержать организаторам – кто уходит по своей воле, а кого-то попросту списывают. Однако бывают события и в обратном направлении – вскоре на проект должны вернуться «старички» с огромным стажем, а именно Алиана Устиненко и Виталий Малышев.

Около полугода назад редакторы телепроекта обратились к опытным участником шоу, к Ряске, Гобозову и Яббарову, потребовав от них строгого выполнения новых правил, а полюбившиеся многим Сергей Кучеров и вовсе навсегда ушел с Поляны, попрощавшись с жителями. Но во «Втором шансе» уже определилось двое потенциальных новичков «Дома-2» – это Алиана Устиненко и Виталий Малышев.

Алиана Устиненко и Виталий Малышев вернутся на телепроект «Дом-2» 21 июля

На Малышева не так сильно рассчитывают сценаристы скандальной телестройки, да и сам парень не до конца знает, зачем именно вновь едет уже в родные стены. На своей странице в социальной сети Instagram парень обратился к своим подписчикам и сообщил, что 21 июля отправляется на «Дом-2». С какой целью, что он там найдет и сколько продержится – не знает, поэтому на все будет смотреть по существу.

Алиана Устиненко и Виталий Малышев вернутся на телепроект «Дом-2» 21 июля

А вот Алиану Устиненко многие очень ждут на проекте – после ее временного приезда к Гобозову, который является ее супругом, зрители стали больше всего обсуждать именно их отношения. Сама Устиненко ехала на Сейшелы в качестве гостя, чтобы Саша мог увидеться с сыном, но позже многие увидели перспективу в их дальнейших отношениях, что очень огорчило Ольгу Жарикову.

Хоть Устиненко и уехала с Острова любви, а Гобозов остался со своей нынешней девушкой, многие ждут повторного возвращения Алианы на проект, чтобы посмотреть на любовный тройник.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:24
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