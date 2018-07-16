Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как звезду, а как «простую девочку Олю»

«Видите, можно и за футболиста замуж выйти по глупости. Самое главное качество в человеке – верность, преданность. Очень хочу, чтобы он меня любил не как Ольгу Бузову, а как простую девочку Олю», - подчеркнула Бузова.

Отчаявшись повстречать любовь на своем жизненном пути, она даже согласилась на съемки нового шоу «Замуж за Бузову», в котором ей придется среди нескольких десятков претендентов найти того единственного, с кем сможет создать семью и родить ребенка.Причем недавно знаменитость призналась, что ей очень хочется быть с тем мужчиной, который полюбит ее не как звезду, а как обычного человека.Оля говорила, что можно сколько угодно говорить о том, какой избранник ей нужен, ведь влюбляется она все равно сердцем, которому не прикажешь.Напомним, что съемки нового шоу стартовали около трех недель назад. Они проходят в разных городах Италии и отличаются своим сюжетом. Выход на телеэкраны планируется в начале этой осени.