АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как звезду, а как «простую девочку Олю»

Ни для кого не секрет, что с момента развода популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова так ни с кем и не построила отношений.

Отчаявшись повстречать любовь на своем жизненном пути, она даже согласилась на съемки нового шоу «Замуж за Бузову», в котором ей придется среди нескольких десятков претендентов найти того единственного, с кем сможет создать семью и родить ребенка.

Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как звезду, а как «простую девочку Олю»

Причем недавно знаменитость призналась, что ей очень хочется быть с тем мужчиной, который полюбит ее не как звезду, а как обычного человека.

Оля говорила, что можно сколько угодно говорить о том, какой избранник ей нужен, ведь влюбляется она все равно сердцем, которому не прикажешь.

«Видите, можно и за футболиста замуж выйти по глупости. Самое главное качество в человеке – верность, преданность. Очень хочу, чтобы он меня любил не как Ольгу Бузову, а как простую девочку Олю», - подчеркнула Бузова.

Напомним, что съемки нового шоу стартовали около трех недель назад. Они проходят в разных городах Италии и отличаются своим сюжетом. Выход на телеэкраны планируется в начале этой осени.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону
National Interest: США еще способны избежать
Ученые определили состав пищи в желудке древней
Григорий Лепс огорчил поклонников пением под
Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле
Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие
Ученый Стив Оуял опубликовал видео с
В Lockheed Martin напечатали элемент топливного
Ксения Бородина оправдалась за свои длинные ноги
В России завершилась призывная кампания
Ученые: Белые пятна на коже возникают из-за
Светлана Лобода сообщила, что назвала дочь Тильдой
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди приняли
Жители индонезийского города Соронг уничтожили
Ольга Бузова хочет, чтобы ее полюбили не как
Физики Австралии разработали прототип «рации» для
Правительство: Доходы от повышения НДС направят
Брэд Питт забрал детей от Анджелины Джоли на их
Чеченский историк нашел в горах ковчег Ноя и
В США начала работать 42-я Научная ассамблея
По мнению пользователей Instagram, Захар Саленко
В Омске в парке у аттракциона оборвался трос
Исследователи зафиксировали пульсирующий НЛО в
Эксперты: ЧМ разогрел экономику России на годы
В России собираются открыть центр по
Сборная Франции стала победителем ЧМ спустя 20 лет
Андрей Чуев признался, что в его семье царит
Четыре посторонние особы стали виновниками
Разработчики приостанавливают выпуск обновлений
Зрители «Дома-2» уверены, что неадекватное
Просмотреть все новости