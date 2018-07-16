Роспотребнадзор рассказал о вспышке в США циклоспороза

За два последних месяца департамент здравоохранения США в Иллинойсе и Айове зафиксировал уже более сотни случаев заражения. По предварительной информации, по крайней мере большая часть случаев заражения связана с питанием в сети McDonald's, в частности, их салатами.Чтобы предотвратить дальнейшее заражение циклоспорозом, руководство сети приняло решение изъять салаты из 3 000 ресторанов на территории 14 штатов страны. Имеются в виду те заведения, которые сотрудничали с поставщиком салатов в штаты Иллинойс и Айова. Администрация сети McDonald's заявила, что в ближайшее время заменит поставщика.В последние годы по стране фиксировались отдельные случаи заболевания циклоспорозом после того, как человек съедал некоторые овощи и малину.Заражение циклоспорозом характеризуется диареей, слабостью, плохим аппетитом или его отсутствием, температурой и чувством тошноты. Обычно первые признаки появляются спустя примерно неделю после заражения. По словам медиков, зараженный человек не представляет опасности для других людей.Роспотребнадзор просит россиян при планировании поездок в другие страны, учитывать обстановку с заболеваниями в них.