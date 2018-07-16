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В Москве мексиканский болельщик во время ЧМ потерял древний талисман за 2 миллиарда долларов

В Москве мексиканский болельщик во время ЧМ потерял древний талисман за 2 миллиарда долларов. Теперь пострадавшая особа просить людей вернуть ему ценные маракасы.

Инструменты раньше использовались жителями Антильских островов, после чего стали популярными у латиноамериканцев. Раньше маракасы делались из высушенных плодов игуэро, в середину которых насыпались камушки. Ацтеки использовали для них изумруды и алмазы, которые раньше украшали статую богини и лежали в кратере вулкана Попокатепетль.

В Москве мексиканский болельщик во время ЧМ потерял древний талисман за 2 миллиарда долларов


Потомки жрецов веками скрывали свои изделия от белых людей, а в 70-х годах ученым удалось найти такой артефакт в Мехико. Затем владельцем предмета стал мексиканец, потерявший наследие предков после проигрыша бразильской команды.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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