Инструменты раньше использовались жителями Антильских островов, после чего стали популярными у латиноамериканцев. Раньше маракасы делались из высушенных плодов игуэро, в середину которых насыпались камушки. Ацтеки использовали для них изумруды и алмазы, которые раньше украшали статую богини и лежали в кратере вулкана Попокатепетль.Потомки жрецов веками скрывали свои изделия от белых людей, а в 70-х годах ученым удалось найти такой артефакт в Мехико. Затем владельцем предмета стал мексиканец, потерявший наследие предков после проигрыша бразильской команды.