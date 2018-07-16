Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут
Чиновники считают, что необходимо разработать правила информирования пенсионеров об инвестиционном доходе, в том числе и при досрочной смене частного пенсионного фонда гражданами. Ранее сообщалось, что россиян обокрали негосударственные пенсионные фонды на сумму 82 млрд рублей. Теперь Центробанк обяжет такие организации информировать пенсионеров о возможном крахе.
Национальную ассоциацию НПФ и Ассоциацию НПФ Центробанк предупредил о необходимости разъяснения пенсионерам всех аспектов и потерь при изменении пенсионной системы. Эта мера вызвана тем, что главный финансовый орган страны обеспокоен возможными потерями пенсионеров в саморегулирующих организациях.
Руководство Центробанка выразило беспокойство возможными финансовыми потерями пенсионеров в саморегулируемых сообществах Национальной ассоциации НПФ и Ассоциации НПФ . Потому им было направлено письмо с рекомендациями, как необходимо действовать в новых условиях.