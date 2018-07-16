Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

Национальную ассоциацию НПФ и Ассоциацию НПФ Центробанк предупредил о необходимости разъяснения пенсионерам всех аспектов и потерь при изменении пенсионной системы. Эта мера вызвана тем, что главный финансовый орган страны обеспокоен возможными потерями пенсионеров в саморегулирующих организациях.Руководство Центробанка выразило беспокойство возможными финансовыми потерями пенсионеров в саморегулируемых сообществах Национальной ассоциации НПФ и Ассоциации НПФ . Потому им было направлено письмо с рекомендациями, как необходимо действовать в новых условиях.