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Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

Чиновники считают, что необходимо разработать правила информирования пенсионеров об инвестиционном доходе, в том числе и при досрочной смене частного пенсионного фонда гражданами. Ранее сообщалось, что россиян обокрали негосударственные пенсионные фонды на сумму 82 млрд рублей. Теперь Центробанк обяжет такие организации информировать пенсионеров о возможном крахе.

Национальную ассоциацию НПФ и Ассоциацию НПФ Центробанк предупредил о необходимости разъяснения пенсионерам всех аспектов и потерь при изменении пенсионной системы. Эта мера вызвана тем, что главный финансовый орган страны обеспокоен возможными потерями пенсионеров в саморегулирующих организациях.

Центробанк: Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут


Руководство Центробанка выразило беспокойство возможными финансовыми потерями пенсионеров в саморегулируемых сообществах Национальной ассоциации НПФ и Ассоциации НПФ . Потому им было направлено письмо с рекомендациями, как необходимо действовать в новых условиях.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:10
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