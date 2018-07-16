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Правительство: Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение

Оправдывая постоянное увеличение налогов последние годы, в том числе и предстоящее повышение до 20% ставки НДС, Антон Силуанов, министр финансов сказал, что все средства будут потрачены на социальную сферу. По его словам, со следующего года вырастут вложения в совершенствование инфраструктуры, здравоохранение и в образования.

Финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования является приоритетным для правительства, заявил Антон Силуанов, министр финансов. Именно на эти цели правительство направит дополнительные доходы от повышения НДС с 18 до 20%. По его словам, эти дополнительные доходы, которые в прошлом году не были предусмотрены в бюджете на 2018 год, составят около 610 млрд рублей в год.

Правительство: Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение


Далее чиновник отметил, что эта норма и перераспределение средств начнет действовать уже с начала следующего года. Другие чиновники правительства Дмитрия Медведева охарактеризовали эти меры ""наименьшим злом". По их словам это решение было принято из-за кризиса в экономике, западных санкций и падения уровня жизни россиян.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:10
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