Правительство: Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение
Оправдывая постоянное увеличение налогов последние годы, в том числе и предстоящее повышение до 20% ставки НДС, Антон Силуанов, министр финансов сказал, что все средства будут потрачены на социальную сферу. По его словам, со следующего года вырастут вложения в совершенствование инфраструктуры, здравоохранение и в образования.
Финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования является приоритетным для правительства, заявил Антон Силуанов, министр финансов. Именно на эти цели правительство направит дополнительные доходы от повышения НДС с 18 до 20%. По его словам, эти дополнительные доходы, которые в прошлом году не были предусмотрены в бюджете на 2018 год, составят около 610 млрд рублей в год.
Далее чиновник отметил, что эта норма и перераспределение средств начнет действовать уже с начала следующего года. Другие чиновники правительства Дмитрия Медведева охарактеризовали эти меры ""наименьшим злом". По их словам это решение было принято из-за кризиса в экономике, западных санкций и падения уровня жизни россиян.