Правительство: Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение

Финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования является приоритетным для правительства, заявил Антон Силуанов, министр финансов. Именно на эти цели правительство направит дополнительные доходы от повышения НДС с 18 до 20%. По его словам, эти дополнительные доходы, которые в прошлом году не были предусмотрены в бюджете на 2018 год, составят около 610 млрд рублей в год.Далее чиновник отметил, что эта норма и перераспределение средств начнет действовать уже с начала следующего года. Другие чиновники правительства Дмитрия Медведева охарактеризовали эти меры ""наименьшим злом". По их словам это решение было принято из-за кризиса в экономике, западных санкций и падения уровня жизни россиян.