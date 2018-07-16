Путин похвалил спецслужбы за безопасность гостей ЧМ-2018

Иностранные гости спортивного турнира ощущали себя в полной безопасности, резюмировал Путин. Болельщики свободно и беспрепятственно путешествовали по российским городам, не опасаясь нападений или прочих ЧП. Посетители стадионов и специальных фан-зон также чувствовали себя комфортно.Президент особо подчеркнул, что гости и россияне не сталкивались с излишними бюрократическими барьерами и препятствиями на пути. Данный факт лишний раз свидетельствует о прекрасной организации мероприятий по безопасности на ЧМ-2018, когда все процедуры проверки были быстрыми и надежными.