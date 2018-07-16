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Путин похвалил спецслужбы за безопасность гостей ЧМ-2018

Глава российского государства Владимир Путин, проведя совещание с представителями спецслужб по факту завершения ЧМ-2018, похвалил российские силовые ведомства за организацию безопасного посещения турнира иностранными и отечественными болельщиками. Слова политика приводит портал Кремля.

Путин похвалил спецслужбы за безопасность гостей ЧМ-2018


Иностранные гости спортивного турнира ощущали себя в полной безопасности, резюмировал Путин. Болельщики свободно и беспрепятственно путешествовали по российским городам, не опасаясь нападений или прочих ЧП. Посетители стадионов и специальных фан-зон также чувствовали себя комфортно.

Президент особо подчеркнул, что гости и россияне не сталкивались с излишними бюрократическими барьерами и препятствиями на пути. Данный факт лишний раз свидетельствует о прекрасной организации мероприятий по безопасности на ЧМ-2018, когда все процедуры проверки были быстрыми и надежными.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:10
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