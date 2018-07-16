Жительница Сассекса запечатлела на камеру маневры НЛО

Женщина заметила странный объект на рассвете, когда он находился на горизонте. Она сначала подумала о воздушном транспорте, но потом заметила внушительные размеры и круглые формы оранжевого НЛО. Корабль пришельцев решил медленно проплыть над землей, осматривая окрестности, а рядом с ним появился диск, излучающий синее свечение.Шокированная свидетельница события решила расспросить соседей о таком событии, потому что начала сомневаться в своем психическом здоровье. Однако люди тоже наблюдали за движениями аппаратов, но сначала не хотели говорить о них из-за боязни насмешек.