Светлана Лобода порадовала поклонников очередным горячим танцем

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 15 Июл 2018 в 12:01 PDT

Этот видеоролик снят во время исполнения популярного хита, который Светлана Лобода исполнила в качестве поздравления другу, имени его не сообщается. В описании к данному видео певица пожелала пользователям доброго утра и пометила хэштегом #суперзвезда.После просмотра видеоролика в комментариях некоторые подписчики посоветовали Светлане Лободе танцевать не так резко, так как она совсем недавно родила второго ребёнка. Также поклонники хвалили звезду за то, что она быстро привела себя после родов в замечательную форму.Также фанаты просили Светлану Лободу как можно быстрее вернуться к регулярной концертной деятельности и выпустить новый клип. За считанные часы, опубликованный ролик посмотрели около 1 миллиона пользователей сети, которые также оставили свои восторженные комментарии.