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Светлана Лобода порадовала поклонников очередным горячим танцем

Популярная исполнительница Светлана Лобода в социальной сети поделилась видеороликом, на котором она исполняет зажигательный танец. Данное видео певица опубликовала на своей странице в instagram.

Светлана Лобода порадовала поклонников очередным горячим танцем


Этот видеоролик снят во время исполнения популярного хита, который Светлана Лобода исполнила в качестве поздравления другу, имени его не сообщается. В описании к данному видео певица пожелала пользователям доброго утра и пометила хэштегом #суперзвезда.

После просмотра видеоролика в комментариях некоторые подписчики посоветовали Светлане Лободе танцевать не так резко, так как она совсем недавно родила второго ребёнка. Также поклонники хвалили звезду за то, что она быстро привела себя после родов в замечательную форму.

Также фанаты просили Светлану Лободу как можно быстрее вернуться к регулярной концертной деятельности и выпустить новый клип. За считанные часы, опубликованный ролик посмотрели около 1 миллиона пользователей сети, которые также оставили свои восторженные комментарии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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