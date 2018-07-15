Анна Семенович рассказала поклонникам о своих отношениях с братом Кириллом

В сюжете исполнительница сидит у него на плечах после купания в бассейне, отметив, что близкий человек молчит и терпит вес своей любимой сестры. Подписчики узнали, что Анна Семенович мечтала о рождении девочки, с которой можно было играть в куклы, так что она сильно расстроилась, узнав о появлении на свет мальчика.Тогда артистка не понимала, что ей делать с новым членом семьи, но сейчас счастлива, что у нее есть преданный и любящий человек. Он терпит все издевательства знаменитости, о чем красноречиво говорит снимок, но она искренне благодарна родителям за такой подарок в жизни.