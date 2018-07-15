Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных монстров-убийц

Они имеют огромную силу, так что у противника нет возможностей сохранить свою жизнь во время борьбы с опасными существами. Специалисты пытались удержать их вдали от цивилизации, однако самые разумные монстры вырвались на свободу, и теперь терроризируют население Техаса.Опыты ученых продолжились после пересадки ушей кролика кошке, а дальше они решили вырастить универсальных убийц, напоминающих людей, чтобы потом их использовали для своих целей военные. Вот только эти чудовища вышли из-под контроля, после чего несколько химер сбежали. Пока исследователям не удается доказать вину специалистов, а также найти их секретную лабораторию.