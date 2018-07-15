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Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных монстров-убийц

Жители Массачусетса были шокированы информацией о жестоких преступлениях, совершенных монстрами- убийцами. Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных химер, но не хотят открывать правду людям.

Они имеют огромную силу, так что у противника нет возможностей сохранить свою жизнь во время борьбы с опасными существами. Специалисты пытались удержать их вдали от цивилизации, однако самые разумные монстры вырвались на свободу, и теперь терроризируют население Техаса.

Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных монстров-убийц


Опыты ученых продолжились после пересадки ушей кролика кошке, а дальше они решили вырастить универсальных убийц, напоминающих людей, чтобы потом их использовали для своих целей военные. Вот только эти чудовища вышли из-под контроля, после чего несколько химер сбежали. Пока исследователям не удается доказать вину специалистов, а также найти их секретную лабораторию.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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