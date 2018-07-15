Землю способна уничтожить невидимая угроза из космоса, считают ученые

Благодаря новым моделям, исследователи из Японии пришли к выводу, что конец Земли наступит незаметно, но молниеносно. Все дело в молекулярном облачном образовании, которое может пройти сквозь Солнечную систему.К таким выводам ученые пришли, изучив количество иридия в составе планеты. По мнению ученых, это вещество могло попасть из подобного молекулярного облака, которое возникло в прошлом веке. Это событие спровоцировало на планете полную тьму и максимально низкие температуры. Ученые сообщают, что подобное явление происходит каждые 26 – 27 миллионов лет.