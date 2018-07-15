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Землю способна уничтожить невидимая угроза из космоса, считают ученые

По мнению ученых из Японии, настоящий Апокалипсис придет на Землю из глубин космоса. Конец света не будет сопровождаться громогласными землетрясениями или мощными извержениями вулканов, как представляют себе многие земляне. Эксперты считают, что гибель планеты наступит незаметно.

Землю способна уничтожить невидимая угроза из космоса, считают ученые


Благодаря новым моделям, исследователи из Японии пришли к выводу, что конец Земли наступит незаметно, но молниеносно. Все дело в молекулярном облачном образовании, которое может пройти сквозь Солнечную систему.

К таким выводам ученые пришли, изучив количество иридия в составе планеты. По мнению ученых, это вещество могло попасть из подобного молекулярного облака, которое возникло в прошлом веке. Это событие спровоцировало на планете полную тьму и максимально низкие температуры. Ученые сообщают, что подобное явление происходит каждые 26 – 27 миллионов лет.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00
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