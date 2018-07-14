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Мужчина попробовал на вкус мусорный пакет и стал звездой социальных сетей

Звездой интернета стал мужчина, который оценил вкус мусорного пакета, не покорившегося всё-таки его зубам. Мужчина всё же самоотверженно пытался откусить кусок желанного полиэтилена.

Мужчина попробовал на вкус мусорный пакет и стал звездой социальных сетей


Пользователь набирает популярность в ряде соцсетей. Он в рамках видеохостинга YouTube зарегистрировал канал, который назвал Man Eating Food (переводится как человек, поедающий пищу). Ряд пользователей сначала не поняли всю комичность коротких роликов, продолжительность которых составляет меньше 20 секунд. Дело в том, что на видео показывается просто человек, поедающий пищу. Вместе с этим большинство юзеров не смогли удержать смех, когда мужчина после фруктов, жевательных резинок, мёда, решил вдруг попробовать чёрный мусорный пакет.



Мужчина в очень комичной форме на видело пытается откусить кусок пакета. Осознав тщетность данной затеи, он с разочарованным видом многозначительно смотрит в камеру. В комментариях фолловеры начали ему предлагать экстремальные варианты блюд и предметов, которые ему стоит испробовать в новых видеороликах.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:49
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