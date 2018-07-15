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Ученые рассказали, чем кондиционеры полезны для мозга человека

Ученые из Университета Гарварда пришли к выводу, что кондиционеры полезны для головного мозга.

Ученые рассказали, чем кондиционеры полезны для мозга человека


Выводы, к которым пришли эксперты в ходе своих исследований таковы: в сильную жару находиться, а тем более работать в помещениях, не оборудованных кондиционером, опасно. В таких условиях человеческий мозг прекращает нормальное функционирование. Чтобы мозг трудился в нормальном режиме, температура в помещении должна быть от 20 до 24 градусов.

То, что жара губительно сказывается на мозге, подтвердил проведенный эксперимент: ученые анализировали данные здоровья студентов, которые учились в вузах Бостона. При этом среди них были те, кто жил в комнатах с кондиционерами и без.

Ученые рассказали, чем кондиционеры полезны для мозга человека


Когда студенты пытались решить задачи на логику, память и скорость мышления, у обладателей кондиционеров это получалось на 13% лучше, чем у тех, кто был обделен этим девайсом.

Ученые объясняют происходящее с мозгом тем, что при нагревании в здании накапливается тепло, а оно воздействует на находящихся в нем людей. Жара и духота не позволяют сердцу и сосудам поддерживать кровообращение на оптимальном уровне. В итоге угнетается когнитивная деятельность.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:15
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