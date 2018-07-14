Исследователи обнаружили глубокую подземную связь между двумя японскими вулканами

Японские города Кирисима и Кагосима граничат с вулканом Айра, одним из самых активных и опасных вулканов на юге Японии. Определение взаимодействия вулканов имеет решающее значение для понимания, может ли извержение влиять на деятельность отдаленного вулкана или повышать угрозу сильного извержения.Исследовательская группа из Розентальской школы морской и атмосферной науки, Университета Майами (УМ) и Международного университета Флориды проанализировала данные с 32-х GPS-станций в регионе, чтобы идентифицировать существование общего резервуара магмы, который соединяет два вулкана.«Мы наблюдали грандиозное изменение в поведении Айры до и после извержения Кирисимы, – сказала Элоди Ботланд, докторант Розентальской школы морской и атмосферной науки и ведущий автор исследования. – Единственный способ объяснить это взаимодействие – наличие связи между двумя системами вулканов на глубине».Полученные в результате исследования данные подтверждают, что вулканы, не отличающиеся видимой связью на поверхности, могут быть частью гигантской магматической системы на глубине.«Степень связанности магматических систем – важно с точки зрения безопасности», – сказал Фальк Амелунг, профессор геофизики Розентальской школы морской и атмосферной науки, и соавтор исследования.«Прогнозирование извержений имеет решающее значение, особенно в густонаселенных вулканических районах, – прокомментировала Элоди Ботланд. – Теперь мы знаем, что изменение в поведении Айры может быть результатом деятельности Кирисимы».Результаты также показывают, что крупные вулканические системы могут реагировать на мелкие извержения близлежащих вулканов.«Теперь необходимо выяснить, подобная связь исключительна только для изучаемых вулканов или широко распространена по всему миру», – сказал Амелунг.Исследование под названием «Геодезические данные о взаимосвязи между магматическими системами Айры и Кирисимы, Япония» опубликовано 28 июня в журнале «Scientific Reports».